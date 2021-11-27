«Ювентус» с минимальным счётом уступил «Аталанте»
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«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ему помогали Эмануэле Пренна и Давиде Империале.
Единственный гол в середине первого тайма забил колумбийский форвард Дуван Сапата. Ему ассистировал албанский защитник Берат Джимсити.
У «Ювентуса» 21 балл, команда располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» набрала 28 очков и занимает четвёртое место.
В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» 30 ноября сыграет на выезде с «Салернитаной», а «Аталанта» в этот же день примет «Венецию».
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