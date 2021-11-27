«Мальорка» и «Хетафе» разошлись миром в матче Примеры

Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка в рамках 15-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Хетафе». Команды сыграли вничью – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Сантьяго Хайме Латре. Ему помогали ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Альберт Авалос Мартос.



«Мальорка» набрала 16 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Хетафе» с 10 очками располагается на 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в 13 встречах набравший 30 очков.



В 15-м туре чемпионата Испании «Мальорка» сыграет на выезде с «Атлетико», а «Хетафе» примет дома «Атлетик». Первая встреча состоится 4 декабря, а вторая 6 декабря.