Представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку, в дело вмешалась полиция

Между представителями «Барселоны» и «Вильярреала» произошла стычка в подтрибунном помещении после матча 15-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca со ссылкой на COPE.

По данным источника, в подрибунном помещении столкнулись один из представителей «Вильярреала» и тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте. Для того, что прекратить конфликт пришлось вмешаться полиции.

Напомним, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Каталонский клуб два мяча забил под занавес матча, один из которых с пенальти.

«Барселона» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (16) — 12-й. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Бетисом», а «Вильярреал» встретится с «Севильей».

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