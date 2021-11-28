Представители «Барселоны» и «Вильярреала» устроили стычку, в дело вмешалась полиция

Между представителями «Барселоны» и «Вильярреала» произошла стычка в подтрибунном помещении после матча 15-го тура чемпионата Испании, сообщает Marca со ссылкой на COPE.
По данным источника, в подрибунном помещении столкнулись один из представителей «Вильярреала» и тренер вратарей «Барселоны» Хосе Рамон де ла Фуэнте. Для того, что прекратить конфликт пришлось вмешаться полиции.
Напомним, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Каталонский клуб два мяча забил под занавес матча, один из которых с пенальти.
«Барселона» набрала 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» (16) — 12-й. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Бетисом», а «Вильярреал» встретится с «Севильей».
Футбол: Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 28 ноября 2021
-
03:20
-
02:59
-
02:31
-
01:53
-
01:19
-
00:57
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:43
-
19:40