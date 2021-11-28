«Это чёрная страница для футбола страны». Президент «Бенфики» — о матче с «Белененсешом»

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о досрочной остановке матча 12-го тура чемпионата Португалии с «Белененсешом».

«Я сожалею о том, что произошло здесь сегодня. Это чёрная страница для португальского футбола. «Бенфика» выполнила правила, как и «Белененсеш», который был вынужден играть. Нам всем должно быть стыдно, но «Бенфика» никоим образом не несет ответственности за эту черную страницу. Если бы мы не явились на матч, мы могли бы быть теми, кто пострадал в результате потери очков. Я знаю, через что проходит «Белененсеш», и глубоко сожалею об этом. «Бенфика» сделала то, что должна была сделать. выйти на поле под страхом потери очков, но если бы мы поговорили вовремя, мы бы нашли решение. Я бы не позволил португальскому футболу пройти через эту страницу, если бы это было в моих силах. Нам не нравится такая ситуация, и я очень хорошо знаю, что игроки пережили на поле», — приводит слова Кошты TSF.

Напомним, Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Белененсеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге, в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.