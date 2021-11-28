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Судья при счете 0:7 остановил матч «Белененсеш» — «Бенфика», у хозяев осталось 6 игроков

Судья при счете 0:7 остановил матч «Белененсеш» — «Бенфика», у хозяев осталось 6 игроков
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Досрочно был остановлен матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Беленесешем» и «Бенфикой». Матч проходил в Оэйраше на стадионе «Насьональ».

Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Беленесеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге, в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

После 12 туров «Беленесеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице, а «Бенфика» занимает первую строчку.

Португалия - Примейра. 12-й тур
27 ноября 2021, суббота. 23:30 МСК
Белененсеш
Лиссабон
Остановлен
0 : 7
Бенфика
Лиссабон
0:1 Кау – 1' (автогол)   0:2 Сеферович – 14'   0:3 Вайгль – 27'   0:4 Нуньес – 32'   0:5 Нуньес – 34'   0:6 Сеферович – 39' (пен)   0:7 Нуньес – 45'
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