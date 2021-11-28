Судья при счете 0:7 остановил матч «Белененсеш» — «Бенфика», у хозяев осталось 6 игроков

Досрочно был остановлен матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Беленесешем» и «Бенфикой». Матч проходил в Оэйраше на стадионе «Насьональ».

Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Беленесеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге, в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.

В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.

После 12 туров «Беленесеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице, а «Бенфика» занимает первую строчку.