Судья при счете 0:7 остановил матч «Белененсеш» — «Бенфика», у хозяев осталось 6 игроков

Досрочно был остановлен матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Беленесешем» и «Бенфикой». Матч проходил в Оэйраше на стадионе «Насьональ».
Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты «Беленесеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. В итоге, в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков.
В первом тайме «Бенфика» забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм «Белененсеш» вышел с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев присел на газон из-за повреждения, и судья досрочно остановил этот матч.
После 12 туров «Беленесеш» находится на 15-м месте в турнирной таблице, а «Бенфика» занимает первую строчку.
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