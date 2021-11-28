Хави: я ожидал приветствия от Эмери, не понимаю его гнева

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 15-м туре чемпионата Испании. Также он высказался о недовольстве судейством со стороны главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.
«Это был соперник чемпионского уровня. Мы доминировали меньше, чем я думал. Это была очень сложная игра и «Вильярреал» не заслуживал поражения сегодня. Я не буду говорить о рефери. Это сложная работа. Я здесь не для того, чтобы судить, была рука или нет. Помимо рефери, есть VAR. Трудно быть рефери. Они вызывают у меня самое большое уважение. В один день они могут помочь тебе, а другой – навредить. Я ожидал приветствия от Унаи Эмери. Я не понимаю его гнева. Это такие вещи, которые случаются. Это футбольные вещи. В конце концов, мы пожали друг другу руки», — приводит слова Хави Marca.
Футбол: Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Напомним, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
- 28 ноября 2021
-
04:57
-
04:12
-
03:20
-
02:59
-
02:31
-
01:53
-
01:19
-
00:57
-
00:38
- 27 ноября 2021
-
23:52
-
23:37
-
23:22
-
23:09
-
22:57
-
22:41
-
22:27
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:44
-
21:38
-
21:26
-
21:01
-
20:55
-
20:40
-
20:37
-
20:18
-
20:11
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:52