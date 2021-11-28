Хави: я ожидал приветствия от Эмери, не понимаю его гнева

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 15-м туре чемпионата Испании. Также он высказался о недовольстве судейством со стороны главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Это был соперник чемпионского уровня. Мы доминировали меньше, чем я думал. Это была очень сложная игра и «Вильярреал» не заслуживал поражения сегодня. Я не буду говорить о рефери. Это сложная работа. Я здесь не для того, чтобы судить, была рука или нет. Помимо рефери, есть VAR. Трудно быть рефери. Они вызывают у меня самое большое уважение. В один день они могут помочь тебе, а другой – навредить. Я ожидал приветствия от Унаи Эмери. Я не понимаю его гнева. Это такие вещи, которые случаются. Это футбольные вещи. В конце концов, мы пожали друг другу руки», — приводит слова Хави Marca.

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Напомним, встреча прошла в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.