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Стали известны все участники клубного чемпионата мира

Стали известны все участники клубного чемпионата мира
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Бразильский «Палмейрас» минувшей ночью выиграл Кубок Либертадорес, таким образом став последним участником предстоящего клубного чемпионата мира. Отметим, за «Палмейрас» играет бразильский нападающий Луис Адриано, который известен российским болельщикам по выступлению за «Спартак».

Ранее участниками клубного чемпионата мира стали «Челси» (Англия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль-Ахли» (Египет), «Монтеррей» (Мексика), «Окленд Сити» (Новая Зеландия) и «Аль-Джазира» (Катар).

Жеребьёвка соревнований состоится в ближайший понедельник, 29 ноября. Стоит отметить, что «Челси» и «Палмейрас» начнут турнир сразу с полуфинальной стадии. Предстоящий клубный чемпионат мира пройдёт в ОАЭ в январе 2022 года.

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