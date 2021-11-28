Футболист «Палмейраса» симулировал травму после того, как судья похлопал его по спине

Нападающий «Палмейраса» Дейверсон совершил симуляцию в финале Кубка Либертадорес с «Фламенго» (2:1). В одном из эпизодов на последней добавленной минуте дополнительного времени футболист упал на газон после касания главного арбитра. Игрок симулировал травму, сославшись на то, что судья нанёс ему повреждения похлопываниями по спине.

Видео симуляции размещено на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что Дейверсон забил победный мяч на 95-й минуте встречи и был признан лучшим игроком финала Кубка Либертадорес.

«Палмейрас» второй год подряд завоевал Кубок Либертадорес. В финальном матче прошлого года команда победила «Сантос» со счётом 1:0.