«Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Джеймс Мейнворинг. Резервный арбитр: Кевин Френд.
«Тоттенхэм» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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