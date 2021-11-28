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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль может перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль может перейти в «Барселону»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Mundo Deportivo с ссылкой на издание Ara.

По информации источника, француз может перейти в каталонский клуб в случае, если сине-гранатовым не удастся подписать форварда «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль сыграл в шести матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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