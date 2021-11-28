Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль может перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего игрока заинтересована каталонская «Барселона», сообщает Mundo Deportivo с ссылкой на издание Ara.



По информации источника, француз может перейти в каталонский клуб в случае, если сине-гранатовым не удастся подписать форварда «Манчестер Сити» Феррана Торреса.



Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года, куда перешёл из «Монако» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль сыграл в шести матчах и забил один гол.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.