«Милан» на своём поле уступил «Сассуоло»

«Милан» проиграл «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт в матче на 21-й минуте открыл капитан «Милана» Алессио Романьоли. Вскоре форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сравнял счёт. На 33-й минуте защитник хозяев Симон Кьер забил в свои ворота.
Окончательный счёт в матче в середине второго тайма установил форвард Доменико Берарди. «Милан» заканчивал матч вдесятером — красную карточку получил Романьоли.
У «Милана» осталось 32 очка, команда Стефано Пиоли располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сассуоло» набрал 18 баллов и поднялся на 12-ю позицию.
В параллельном матче тура «Болонья» на выезде переиграла «Специю» со счётом 1:0.
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