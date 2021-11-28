«Милан» на своём поле уступил «Сассуоло»

«Милан» проиграл «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 21-й минуте открыл капитан «Милана» Алессио Романьоли. Вскоре форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сравнял счёт. На 33-й минуте защитник хозяев Симон Кьер забил в свои ворота.

Окончательный счёт в матче в середине второго тайма установил форвард Доменико Берарди. «Милан» заканчивал матч вдесятером — красную карточку получил Романьоли.

У «Милана» осталось 32 очка, команда Стефано Пиоли располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сассуоло» набрал 18 баллов и поднялся на 12-ю позицию.

В параллельном матче тура «Болонья» на выезде переиграла «Специю» со счётом 1:0.