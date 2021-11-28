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«Милан» на своём поле уступил «Сассуоло»

«Милан» на своём поле уступил «Сассуоло»
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«Милан» проиграл «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Счёт в матче на 21-й минуте открыл капитан «Милана» Алессио Романьоли. Вскоре форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка сравнял счёт. На 33-й минуте защитник хозяев Симон Кьер забил в свои ворота.

Окончательный счёт в матче в середине второго тайма установил форвард Доменико Берарди. «Милан» заканчивал матч вдесятером — красную карточку получил Романьоли.

У «Милана» осталось 32 очка, команда Стефано Пиоли располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Сассуоло» набрал 18 баллов и поднялся на 12-ю позицию.

В параллельном матче тура «Болонья» на выезде переиграла «Специю» со счётом 1:0.

Италия - Серия А. 14-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 3
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Романьоли – 21'   1:1 Скамакка – 24'   1:2 Кьер – 33' (автогол)   1:3 Берарди – 66'
Удаления: Романьоли – 77' / нет
Италия - Серия А. 14-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья
0:1 Арнаутович – 83' (пен)
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