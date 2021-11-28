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ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
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20:00 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: Клаудиньо открыл счёт в матче

ЦСКА — «Зенит»: Клаудиньо открыл счёт в матче
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Сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» открыл счёт в матче на 34-й минуте. Автором гола стал Клаудиньо. Малком сместился на правый фланг и сделал пас на линию штрафной, Клаудиньо в касание пробил низом — мяч от ноги Дивеева влетел в сетку ворот ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему помогают ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья – Алексей Амелин (Тула).

Московский ЦСКА набрал 24 очка в 15 встречах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Санкт-петербургский «Зенит» является лидером соревнований, набрав 33 очка за 15 сыгранных туров.

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