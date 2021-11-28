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Варди забил 93 гола в АПЛ после 30 лет, столько же мячей только у одного игрока

Варди забил 93 гола в АПЛ после 30 лет, столько же мячей только у одного игрока
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Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди оформил дубль в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (4:2).

Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, два мяча в ворота «шершней» позволили англичанину достичь отметки в 93 гола в АПЛ после 30-летия. По данному показателю Варди сравнялся с легендой «Арсенала» Ианом Райтом.

Первый гол Варди в ворота «Уотфорда»:

Варди оформляет дубль:

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Варди выступает за «Лестер» с 2012 года, куда перешёл из «Флитвуда» за € 1,24 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Джейми сыграл в 13 матчах, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

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