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«Лестер» обыграл в домашнем матче «Уотфорд», команды забили шесть мячей

«Лестер» обыграл в домашнем матче «Уотфорд», команды забили шесть мячей
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Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 4:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон, ему ассистировал Джонни Эванс. На 30-й минуте нападающий гостей Джошуа Кинг сравнял счёт с пенальти.

Мэддисон открывает счёт в матче:

Ответный мяч Кинга с пенальти:

Через четыре минуты форвард «Лестера» Джейми Варди вывел свою команду вперёд, голевую передачу сделал Мэддисон. На 42-й минуте Варди оформил дубль после ассиста Мэддисона.

Варди забивает в ворота «Уотфорда»:

Варди делает дубль:

На 61-й минуте нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис сократил отставание гостей в счёте. На 68-й минуте форвард «Лестера» Адемола Лукман забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:2.

Гол Денниса:

Лукман забивает четвёртый мяч «Лестера» в ворота «Уотфорда»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Николас Хоптон. Резервный арбитр – Андре Марринер.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
4 : 2
Уотфорд
Уотфорд
1:0 Мэддисон – 16'   1:1 Кинг – 30' (пен)   2:1 Варди – 34'   3:1 Варди – 42'   3:2 Деннис – 61'   4:2 Лукман – 68'
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