«Лестер» обыграл в домашнем матче «Уотфорд», команды забили шесть мячей

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Уотфорд». Хозяева одержали победу – 4:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон, ему ассистировал Джонни Эванс. На 30-й минуте нападающий гостей Джошуа Кинг сравнял счёт с пенальти.
Мэддисон открывает счёт в матче:
Ответный мяч Кинга с пенальти:
Через четыре минуты форвард «Лестера» Джейми Варди вывел свою команду вперёд, голевую передачу сделал Мэддисон. На 42-й минуте Варди оформил дубль после ассиста Мэддисона.
Варди забивает в ворота «Уотфорда»:
На 61-й минуте нападающий «Уотфорда» Эммануэль Деннис сократил отставание гостей в счёте. На 68-й минуте форвард «Лестера» Адемола Лукман забил гол и установил окончательный счёт встречи – 4:2.
Лукман забивает четвёртый мяч «Лестера» в ворота «Уотфорда»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогали ему ассистенты Даррен Кэнн и Николас Хоптон. Резервный арбитр – Андре Марринер.
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