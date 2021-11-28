«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ

Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо.

Санчо открывает счёт в матче:

На 67-й минуте арбитр встречи Энтони Тейлор поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» после фола защитника Аарона Ван-Биссаки в штрафной. К точке подошёл полузащитник Жоржиньо, который реализовал 11-метровый.

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.



Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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