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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура АПЛ
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Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 50-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо.

Санчо открывает счёт в матче:

На 67-й минуте арбитр встречи Энтони Тейлор поставил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» после фола защитника Аарона Ван-Биссаки в штрафной. К точке подошёл полузащитник Жоржиньо, который реализовал 11-метровый.

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут.

Лондонский «Челси» набрал 30 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (18) — на 8-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 13-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Санчо – 50'   1:1 Жоржиньо – 69' (пен)
Комментарии
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