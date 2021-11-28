«Реал» и «Севилья» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Севильи» на матч 15-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Севилья».
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Бензема, Асенсио.
Запасные: Лунин, Лопес, Начо, Вальехо, Марсело, Иско, Бланко, Камавинга, Вальверде, Васкес, Диас, Йович.
«Севилья»: Боно, Акунья, Карлос, Кунде, Монтьель, Ракитич, Фернандо, Жордан, Гомес, Окампос, Мир.
Запасные: Дмитрович, Диас, Аугустинсон, Рекик, Дилейни, Гудель, Родригес, Торрес, Эль-Хаддади, Идрисси, Ромеро.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудеро.
- 28 ноября 2021
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