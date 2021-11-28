ЦСКА не побеждает уже четыре матча РПЛ подряд

Московский ЦСКА уступил «Зениту» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 0:2. Это четвёртый матч чемпионата России подряд, в котором армейцы не могут добиться победы.

В предыдущих турах ЦСКА сыграл вничью с «Химками» (0:0), проиграл в матче с «Сочи» (1:4) и минимально уступил «Рубину» (0:1). Последняя победа армейцев в чемпионате датирована 23 октября — тогда были обыграны «Крылья Советов» (3:1).

Напомним, сегодня, 28 ноября, московский ЦСКА встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 16-го тура нынешнего розыгрыша РПЛ проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой гостей со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

ЦСКА набрал 24 очка в 16 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.