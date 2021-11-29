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«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Винисиуса в концовке матча

«Реал» обыграл «Севилью» благодаря голу Винисиуса в концовке матча
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В ночь с 28 на 29 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 15-го тура испанской Примеры «Реал» принимал «Севилью». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий гостей Рафаэль Мир, ему ассистировал Маркос Акунья. На 32-й минуте гол забил форвард «сливочных» Карим Бензема.

Мир открывает счёт в матче:

Бензема сравнивает счёт:

На 87-й минуте нападающий «Реала» Винисиус Жуниор нанёс результативный удар, голевую передачу сделал Эдер Милитао.

Победный гол Винисиуса:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Хорхе Диас Эскудеро.

«Реал» набрал 33 очка в 14 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Севилья» с 28 очками располагается на 4-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».

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Испания - Примера. 15-й тур
28 ноября 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Мир – 12'   1:1 Бензема – 32'   2:1 Винисиус Жуниор – 87'
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