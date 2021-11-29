Лепсая: полиция должна публично извиниться перед теми, кто был задержан просто так

Бывший генеральный директор «Балтики» и экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая прокомментировал инцидент, произошедший после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Полицейские задержали более 400 фанатов московского клуба за то, что на трибуне жгли пиротехнику.
«Люди, которые жгли пиротехнику, должны быть наказаны — это нарушение закона, регламента и соглашения между Гинером и болельщиками. Но это не отменяет всего того, что сотворили правоохранительные органы. Задерживать людей трибунами — это неслыханно, так быть не должно. Это просто неправомерные действия со стороны полиции.
Для нового руководства РПЛ — это вызов. Считаю, в ближайшее время они должны вместе с РФС выпустить жёсткое заявление. Разбирательство в инциденте наши футбольные руководители просто обязаны вывести на самый верх, благо у Дюкова и Хачатурянца есть такие возможности. Полиция должна принести публичные извинения тем, кто был задержан просто так. Виновные должны быть наказаны со всех сторон — и со стороны полиции, и со стороны тех, кто использовал пиротехнику. В противном случае все реформы, изменения форматов проведения соревнований, привлечения зрительского интереса обречены на провал. Футбол создан для болельщиков и их комфорт и безопасность превыше всего», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 ноября 2021
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