В «Спартаке» отреагировали на информацию о подписании контракта с вратарём «Факела»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб подпишет контракт с вратарём «Факела» Ильёй Свиновым.

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это ещё не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Ранее блогер Андрей Меркин сообщил, что контракт Свинова со «Спартаком» вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан на четыре года. «Факел» получит за трансфер 20 млн рублей.

В этом сезоне 21-летний Свинов провёл 24 матча в ФНЛ и пропустил 22 гола.