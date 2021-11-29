В «Спартаке» отреагировали на информацию о подписании контракта с вратарём «Факела»
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию, согласно которой московский клуб подпишет контракт с вратарём «Факела» Ильёй Свиновым.
«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это ещё не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ранее блогер Андрей Меркин сообщил, что контракт Свинова со «Спартаком» вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан на четыре года. «Факел» получит за трансфер 20 млн рублей.
В этом сезоне 21-летний Свинов провёл 24 матча в ФНЛ и пропустил 22 гола.
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