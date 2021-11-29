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Мостовой: звонит мама: «Спартак» проигрывает, почему ходят пешком?» Не знаю, что ответить

Мостовой: звонит мама: «Спартак» проигрывает, почему ходят пешком?» Не знаю, что ответить
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью красно-белых в матче 16-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Посмотрел первый тайм — мне было некомфортно. Не было ни игры, ничего… Думал, что закончат 0:0, либо одна из команд победит в один мяч. Я даже второй тайм не стал смотреть. Конечно, рассчитывал, что «Спартак» постарается победить. После «Наполи» — одного из лидеров, который на днях разорвал «Лацио» — рассчитывал на большее. Многие не понимают, как так происходит. Мне задают вопросы, а не знаю, что ответить. Смешная история: на 77-й минуте звонит мама со словами: «Спартак проигрывает». При этом спрашивает: «Как так получается? Я недавно смотрела игру с «Наполи» и радовалась — они так хорошо бегали! В Уфе же ходят пешком. Почему?». Я не знаю, что ответить. Говорю: «Мам, может, там холодно (смеётся)». Где настоящий «Спартак»? Обыгрываешь «Наполи», а потом не можешь обыграть «Уфу». Что происходит?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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