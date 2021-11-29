Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» над «Локомотивом»
Поделиться
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России.
«Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче.
«Локомотив» — серьёзный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями. Тем ценнее и приятнее наша победа. Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с «Локомотивом» уже завтра станет историей, будем готовиться к следующему матчу с «Химками», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
22:19
-
22:15
-
22:11
-
22:03
-
22:03
-
21:51
-
21:46
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:36
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:48
-
19:44
-
19:42
-
19:33
-
19:30
-
19:26
Партнерский контент