Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» над «Локомотивом»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата России.



«Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче.

«Локомотив» — серьёзный соперник, участник еврокубков, клуб с большими возможностями и амбициями. Тем ценнее и приятнее наша победа. Но очень важно выглядеть так не эпизодами, а стараться делать это в каждой игре. Встреча с «Локомотивом» уже завтра станет историей, будем готовиться к следующему матчу с «Химками», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.