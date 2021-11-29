Швайнштайгер: Рангник ликвидирует разрыв между «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер высказался о назначении на пост главного тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника. Немец будет работать с командой до конца сезона.
«Игровой стиль «Челси» позволит им выиграть трофеи в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» ещё уступает им в данном аспекте, но при Ральфе Рангнике этот разрыв будет ликвидирован. Удачи «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в следующих играх!» — написал Швайнштайгер в «Твиттере».
Сегодня, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост исполняющего обязанности главного тренера клуба. В настоящее время немецкий специалист оформляет необходимые документы. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
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