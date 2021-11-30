Президент «ПСЖ» опроверг слухи об уходе Доннаруммы из клуба

Президент «Пари-Сен Жермен» Нассер Аль-Хелаифи опроверг слухи об уходе итальянскго голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из клуба, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».



«Джанлуиджи Доннарумма просто необыкновенный – он внесёт свой вклад в успех «ПСЖ» в ближайшие сезоны» – цитирует Аль-Хелаифи Романо.



Напомним, Доннарумма признан лучшим голкипером мира в 2021 году. 22-летний итальянец получил приз имени Льва Яшина на церемонии награждения лучших футболистов прошедшего года.



Ранее Доннарумма также был признан лучшим вратарём мира в 2021 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



Летом 2021 года Доннарумма стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии и был признан лучшим игроком турнира.

Новость по теме Доннарумма высказался о получении награды лучшему вратарю мира имени Яшина