Андрей Борячук: с Зинченко не общаемся. Как дружить после такого поступка?

Игрок львовского «Руха» Андрей Борячук рассказал о взаимоотношениях с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко после того, как девушка Андрея ушла к Александру.
«Мы встречались три года, но это уже пройденный этап. Я же не перестал играть в футбол. Дальше занимался своим делом, ещё и голы забивал, когда расстался. Я уже давно отпустил это. Мне не на кого обижаться.
С Александром не общаемся. Как дружить после такого поступка? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Если бы я знал, как всё произошло, то это уже давно разлетелось бы на интервью. А так не могу ничего толком сказать.
Сейчас я не знаю, как отнёсся бы к нему, если бы встретил. У него своя жизнь, у меня – своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то, сейчас – нет. Раньше у нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, всё супер было, с U14 прошли вместе аж до U21», – заявил Борячук в интервью YouTube-каналу SportArena.
- 30 ноября 2021
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