Александр Зинченко зимой может перейти на правах аренды в «Ньюкасл»

«Ньюкасл Юнайтед» хочет зимой арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в переходе украинца заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау.
В июле 2016 года полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» за € 2 млн. Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». Контракт игрока с манчестерским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
В общей сложность Александр провёл 106 матчей за команду, забил два гола и отдал семь результативных передач. В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «горожан» в шести матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон»:
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