Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко зимой может перейти на правах аренды в «Ньюкасл»

Александр Зинченко зимой может перейти на правах аренды в «Ньюкасл»
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» хочет зимой арендовать полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в переходе украинца заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау.

В июле 2016 года полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» за € 2 млн. Зинченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». Контракт игрока с манчестерским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

В общей сложность Александр провёл 106 матчей за команду, забил два гола и отдал семь результативных передач. В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «горожан» в шести матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Александр Зинченко высказался о работе с Хосепом Гвардиолой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021