Рыбус — о стыках ЧМ: у России почти вся сборная из РПЛ, а поляки выступают в топ-клубах

Защитник сборной Польши и московского «Локомотива» Мацей Рыбус высказался о предстоящей встрече со сборной России в полуфинальном стыковом матче отбора на чемпионат мира – 2022.
«Как воспринял результаты жеребьёвки? В первую очередь из спортивных соображений положительно воспринял этот розыгрыш. Посмотрим правде в глаза, нам мог попасться и более сложный соперник. Россия — это команда, с которой можно играть. Это не Португалия, это не Италия. Я смотрел последние матчи россиян и считаю, что они не слишком высокого уровня, хотя они и претендовали на прямую путёвку в Катар. Но последний матч с Хорватией был в их исполнении стопроцентно оборонительным. Матч проходил под дождём, в лужах, в сложных погодных условиях.
Я знаю всех игроков сборной России, мы также провели с ними товарищеский матч перед чемпионатом Европы. На тот момент в составе ещё был Артём Дзюба, который выполнял свою работу, но в настоящее время не вызывается из-за конфликта с тренером Карпиным.
В целом сборная Польши лучше сборной России. Наши игроки выступают в лучших клубах планеты. А у россиян практически вся сборная играет во внутреннем чемпионате. Миранчук уехал в «Аталанту», но не играет там. Единственный игрок, зарекомендовавший себя в Европе, – Головин.
Нам нечего бояться. Россия — сплочённая, физически сильная команда, но если мы сыграем с мячом, например, как с Англией, проблем возникнуть не должно», — приводит слова Рыбуса Weszlo.com.
Напомним, игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
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