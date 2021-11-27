Мостовой: все должны быть рады, что нам досталась Польша. Наши шансы 60 на 40

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.



«Хорошо, что досталась Польша. Наши шансы 60 на 40. Две игры дома – это огромный плюс. Да, серьёзный соперник. Левандовски – большая угроза. Но за время до марта ещё многое изменится. Все должны быть рады, что нам досталась Польша. Меня поражает этот формат. Как Италия и Португалия могут попасть друг на друга? Это же ненормально. Кто-то из них останется дома, а команды, вышедшие из Лиги наций, поедут на чемпионат мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.