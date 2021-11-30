Предприниматель Ломакин опроверг слухи о покупке французского «Сент-Этьена»
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Российский миллиардер Сергей Ломакин не намерен приобретать французский футбольный клуб «Сент-Этьен».
«Я точно не покупаю «Сент-Этьен». Это все домыслы», – цитирует Ломакина «Рейтинг Букмекеров».
Раннее сообщалось, что бизнесмен заинтересован в покупке «Сент-Этьена». При этом никаких официальных предложений владельцы клуба Бернар Кайаццо и Ролан Ромейе не получали. Недавно они объявили, что намерены покинуть президентские должности и продать активы клуба весной этого года.
Сергей Ломакин — российский предприниматель и инвестор, сооснователь сети магазинов фиксированных цен Fix Price. Forbes оценивает его состояние в $ 3,1 млрд. Ломакин является владельцем российского клуба «Родина», а также латвийской «Риги» и кипрского «Пафоса».
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