Кокорин начнёт в запасе матч между «Фиорентиной» и «Сампдорией»

Сегодня, 30 ноября, состоится игра в рамках Серии А между «Фиорентиной» и «Сампдорией».
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Игор дос Сантос, Лукас Куарта, Лоренцо Венути, Жозеф Альфред Дункан, Лукас Торрейра, Джакомо Бонавентура, Риккардо Соттиль, Душан Влахович, Хосе Кальехон.
«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Никола Мурру, Омар Колли, Алекс Феррари, Бартош Берешиньски, Валерио Верре, Адриен Силва, Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Маноло Габбьядини, Франческо Капуто.
Российской форвард Александр Кокорин начнёт этот матч в запасе.
С октября Кокорин не попадал в заявку и тренировался отдельно от общей группы из-за мышечной усталости. Александр попал в расширенную заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи» в прошлом туре Серии А, но в итоге так и не был включён в основную заявку.
- 30 ноября 2021
-
21:08
-
21:08
-
20:58
-
20:55
-
20:45
-
20:44
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:27
-
20:22
-
20:17
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:46
-
19:40
-
19:39
-
19:36
-
19:29
-
19:27
-
19:16
-
19:11
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:40
-
18:29
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
17:53