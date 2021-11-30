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Кокорин начнёт в запасе матч между «Фиорентиной» и «Сампдорией»

Кокорин начнёт в запасе матч между «Фиорентиной» и «Сампдорией»
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Сегодня, 30 ноября, состоится игра в рамках Серии А между «Фиорентиной» и «Сампдорией».

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Кристиано Бираги, Игор дос Сантос, Лукас Куарта, Лоренцо Венути, Жозеф Альфред Дункан, Лукас Торрейра, Джакомо Бонавентура, Риккардо Соттиль, Душан Влахович, Хосе Кальехон.

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Никола Мурру, Омар Колли, Алекс Феррари, Бартош Берешиньски, Валерио Верре, Адриен Силва, Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Маноло Габбьядини, Франческо Капуто.

Российской форвард Александр Кокорин начнёт этот матч в запасе.

С октября Кокорин не попадал в заявку и тренировался отдельно от общей группы из-за мышечной усталости. Александр попал в расширенную заявку «Фиорентины» на матч с «Эмполи» в прошлом туре Серии А, но в итоге так и не был включён в основную заявку.

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