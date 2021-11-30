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«Ньюкасл» и «Норвич» объявили стартовые составы на матч 14-го тура английской Премьер-лиги

«Ньюкасл» и «Норвич» объявили стартовые составы на матч 14-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Норвич Сити» на матч 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Норвич».

«Ньюкасл»: Дубравка, Льюис, Кларк, Шер, Манкильо, Сент-Максимен, Уиллок, Шелви, Фрейзер, Жоэлинтон, Уилсон.

Запасные: Дарлоу, Фернандес, Крафт, Альмирон, Хэйден, Хендрик, Лонгстафф, Мёрфи, Гейл.

«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Рупп, Маклин, Гилмор, Дзолис, Сарджент, Пукки.

Запасные: Ганн, Яннулис, Кабак, Омобамиделе, Дауэлл, Лис-Мелу, Плахета, Лунги, Айда.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Ему будут помогать ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный рефери – Тони Харрингтон.

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