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«Аталанта» разгромила «Венецию». Миранчук появился на поле на 77-й минуте

«Аталанта» разгромила «Венецию». Миранчук появился на поле на 77-й минуте
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Сегодня, 30 ноября, в рамках 15-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Венеция». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 7-й минуте счёт в игре после паса Йосипа Иличича гол забил хорватский полузащитник Марио Пашалич. За всю игру хорват забил три мяча — после пасов Иличича и Луиса Мурьеля. Также голом в этом матче отметился Тён Копмейнерс после паса Джузеппе Пеццеллы.

Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук сыграл за «Аталанту» впервые с конца сентября. Алексей вышел на поле на 77-й минуте матча с «Венецией» при счете 4:0 в пользу своей команды. В последний раз Миранчук вышел на поле с первых минут 18 сентября в матче Серии А с «Салернитаной».

Италия - Серия А. 15-й тур
30 ноября 2021, вторник. 20:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Пашалич – 7'   2:0 Пашалич – 12'   3:0 Копмейнерс – 57'   4:0 Пашалич – 67'
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