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Женская сборная России проиграла Дании в матче отбора ЧМ-2023

Женская сборная России проиграла Дании в матче отбора ЧМ-2023
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В матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года среди женских команд сборная Дании встречалась с национальной командой России. Игра завершилась победой датской команды со счётом 3:1.

На 65-й минуте встречи счёт открыла футболистка сборной Дании Синье Брюн. На 76-й минуте датчанка Санне Троелсгаард успешно реализовала пенальти и упрочила преимущество сборной Дании. На 84-й минуте футболистка датской команды Милле Гейл довела счёт до разгромного. Через 5 минут нападающая сборной России Нелли Коровкина установила итоговый счёт.

Сборная Дании набрала 18 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е отбора ЧМ-2023. Россия (15) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е являются сборные Черногории (9), Боснии и Герцеговины (4), Мальты (4) и Азербайджана (3).

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