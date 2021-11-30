Фергюсон назвал лучшего капитана «Манчестер Юнайтед» за время его работы в клубе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон назвал экс-полузащитника «красных дьяволов» Брайана Робсона лучшим капитаном за время его работы в манчестерском клубе.
«Он был лучшим капитаном из всех, кого я видел в «Манчестер Юнайтед». Думаю, когда он играл за «Юнайтед», он был лучшим игроком. Одноклубники любили его и всегда слушались. Робсон дольше всех был капитаном при мне.
Капитаном быть трудно, потому что иногда ему приходится говорить правду игрокам. Он не так часто кого-то хвалил, но игроки любили Брайана.
Они ценили время, которое он уделял им. Робсон был единственным капитаном, который мог принять решение на поле, не смотря на меня. Он делал это, что необычно. У него хватало смелости так поступать», — цитирует Фергюсона The Sun.
Брайан Робсон выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1981 по 1994 год. Алекс Фергюсон возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год.
Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
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