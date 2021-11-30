Экс-тренер сборной Англии – о Рангнике: надеюсь, «МЮ» позволит ему создать ДНК клуба

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен высказался о назначении Ральфа Рангника на пост исполняющего обязанности наставника «Манчестер Юнайтед».

«Надеюсь, что «Юнайтед» поступит умно и позволит ему построить клуб. Он будет тренировать клуб шесть месяцев. Рангник – тот, кто является строителем команды.



В основе его работы три пункта: концепция, создание ДНК и компетентность. У его клуба должен быть узнаваемый игровой стиль, который базируется на атакующем футболе. Также Рангник приглашает правильных сотрудников и футболистов.

Его ученики — Юрген Клопп, Томас Тухель, Юлиан Нагельсман, Джесси Марш. Все они были очень успешны под его руководством. Сейчас ему нужно добиться подобного от нынешних тренеров или пригласить новых специалистов.



У «Юнайтед» есть деньги, и я надеюсь, что они с умом подойдут к созданию собственной ДНК и её развитию. Я заметил, что Рангник любит развивать молодых игроков. У «Ман Юнайтед» много молодёжи, нуждающейся в развитии. Им нужен определённый стиль», — цитирует Макларена Talksport.

Напомним, вчера, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника на пост главного тренера клуба до конца сезона-2021/2022. До тех пор, пока он не оформит рабочую визу, руководить «Манчестер Юнайтед» будет Майкл Кэррик. Ранее Рангник был руководителем «Локомотива» по развитию и спорту.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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