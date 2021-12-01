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Это'О оценил перспективы Хави на посту главного тренера «Барселоны»

Это'О оценил перспективы Хави на посту главного тренера «Барселоны»
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Бывший нападающий сборной Камеруна по футболу Самюэль Это'О, за свою карьеру поигравший как в мадридском «Реале», так и в «Барселоне», считает, что под руководством нового главного тренера Хави каталонская команда вновь сможет добиться успеха.

«Я думаю, что Хави идеальный человек для преодоления непростой ситуации в команде. «Если Хави этого не сделает, никто не сможет этого сделать», — подчеркнул Самюэль Это'О.

В ходе интервью бывший футболист подвёл итоги награждения «Золотой мяч», где победу одержал форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

«Бензема и Левандовски явно это заслужили. Мбаппе это заслужил, Канте заслужил, Жоржиньо заслужил… Но футбол такой. Многие думают, что нас можно наградить «Золотым мячом», но есть люди, которые должны выбирать, и мы должны уважать это. Они думали, как и я, что именно Лео лучший и что он должен победить», — Приводит слова Это'О AS.

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