Грилиш: я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш признался, что в 2020 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
«Я был действительно близок к тому, чтобы уйти, но в итоге ничего не произошло. Мы играли с «Юнайтед» в предсезонном матче в субботу, и я не должен был играть в кубковом матче с «Бертоном». Но после матча с «Юнайтед» я сказал [генеральному директору «Астон Виллы»] Кристиану Перслоу и своему агенту: «Если я не уйду, то подпишу новый контракт».
Я погулял со своей собакой во вторник утром, подписал контракт и в тот же день уже играл. Мы согласовали сумму отступных, и если какая-либо команда решила бы её заплатить, то это был бы беспроигрышный вариант, потому что это бы означало, что у меня был невероятный сезон, а «Вилла» получит £ 100 млн», — рассказал Грилиш The Telegraph.
Напомним, минувшим летом английского футболиста за £ 100 млн выкупил «Ман Сити».
- 1 декабря 2021
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