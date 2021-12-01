Главред France Football признался, что голосовал за Левандовского, а не Месси

Главный редактор France Football Паскаль Ферре прокомментировал критику в адрес издания из-за итогов «Золотого мяча».

В этом году награду взял форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Многие эксперты и болельщики считают, что «Золотой мяч» стоило вручить Роберту Левандовскому из «Баварии». Напомним, победитель определяется по итогам голосования журналистов.

«Голосование за «Золотой мяч» основано на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси. Я не голосовал за Месси. Я проголосовал за Левандовского, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч», – цитирует Ферре Watson.

Добавим, в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В прошлом году церемония вручения награды не состоялась из-за пандемии коронавируса.