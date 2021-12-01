France Football может вручить Левандовскому «Золотой мяч» за 2020 год

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре допустил, что издание может пересмотреть своё решение об отмене «Золотого мяча» – 2020 и вручить приз форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.
«Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю «Золотого мяча», построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы», – цитирует Ферре Watson.
Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».
- 1 декабря 2021
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