Ибрагимович: Месси живёт футболом, но «Золотой мяч» заслужил Левандовски

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о противостоянии форвардов «ПСЖ» Лионеля Месси и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также о результатах церемонии вручения «Золотого мяча».
«Месси или Роналду? Оба – очень сильные футболисты. Я выбираю Месси в том числе потому, что мы играли в одной команде. У нас профессиональные отношения. Лионель живёт футболом. Но в этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски», – цитирует Ибрагимовича Corriere della Sera.
Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.
Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
- 1 декабря 2021
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