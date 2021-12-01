«Факт». Роналду отреагировал на публикацию о незаслуженном «Золотом мяче» Месси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на публикацию своего болельщика, который привёл доводы того, что португальского форварда лишили заслуженного «Золотого мяча». Фанат привёл список наград футболиста и заявил, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил награду незаслуженно.
«Факт», — написал Роналду в комментариях к этой публикации.
Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.
Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.
- 1 декабря 2021
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