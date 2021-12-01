Канчельскис — об угрозах в свой адрес: страх есть. Но что теперь, дома закрыться?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подтвердил, что обратился в полицию в связи с угрозами в свой адрес.

«Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы в ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьёзно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не было. Думаю, скоро будет больше информации. Хочу, чтобы этих людей нашли и действовали в отношении них в соответствии с законом.



Я впервые с таким столкнулся. Не знаю, почему получаю угрозы. Мы же всё сделали законно. Вроде живём в цивилизованном мире, где так дела не решаются. Искренне не могу понять, в чём моя вина. В том, что ФИФА тогда присудила заплатить мне € 1,6 млн? А если бы выиграл не я, а они, что было бы? Ничего, правильно.



После этого разговора меня больше не преследовали. Очень неприятная ситуация. Есть ли страх? Естественно. Но что нам теперь, пойти дома закрыться? Нормально живём, работаем. Всё по плану. Будут ещё прецеденты — обратимся в правоохранительные органы снова», — приводит слова Канчельскиса Sport24.