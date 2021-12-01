«Эвертон» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 1 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Противостояние начнётся в 23:15 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Лука Динь, Майкл Кин, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Демарай Грей, Маркес Аллан, Абдулайе Дукуре, Эндрос Таунсенд, Хосе Саломон Рондон, Ришарлисон.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Эвертон» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали 15 очков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Ньюкасл Юнайтед», набравший 7 очков во всех матчах чемпионата Англии, замыкает турнирную таблицу АПЛ.
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