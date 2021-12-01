Матч АПЛ «Уотфорд» — «Челси» приостановлен. Одному из болельщиков на стадионе стало плохо

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Уотфорд» — «Челси» был приостановлен.



Как сообщает BBC, встреча была остановлена из-за того, что болельщику на стадионе потребовалась медицинская помощь. Футболисток обеих команд отправили в раздевалки, чтобы они могли согреться, пока встреча не возобновится.

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Напомним, лондонский «Челси» возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.