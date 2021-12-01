«Уотфорд» — «Челси»: Маунт открыл счёт в матче

Сегодня, 1 декабря, проходит матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча проходит на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Футболисты гостей открыли счёт в матче.

На 29-й минуте Маркос Алонсо с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Кай Хаверц отдал дальше на Мэйсона Маунта, который без помех поразил ворота «Уотфорда».

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.

Маунт открыл счёт в игре с «Уотфордом»

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