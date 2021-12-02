Кутепов: готов уменьшить зарплату ради игрового времени

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что готов пойти на понижение зарплаты ради игровой практики в составе красно-белых.
«Каким должно быть новое предложение «Спартака»? Нужно понимать, в каком статусе я буду в команде. Если игрока запаса, то простите, на это я не готов. Хватит, ну куда ещё? В прошлом сезоне мы с агентом бились за то, чтобы уйти и играть. Не получилось. Мотивация клуба понятна, но меня эта ситуация не устраивает. Это нормальная ситуация: чтобы расти, нужно что-то менять, выходить из зоны комфорта. Иногда это больно, но надо. Я к этому готов.
Будет ли игровое время моим первым условием при переговорах о новом контракте? Конечно, это будет первое условие. Для меня это приоритет.
Если предложат уменьшить зарплату — уменьшим, нет проблем. Если вопрос с игровой практикой будет решён, деньги будут не так важны. Оставить нынешнюю зарплату, но без гарантий? Тогда нет. Просто получать деньги и сидеть — не моя история», — приводит слова Кутепова Sport24.
- 2 декабря 2021
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