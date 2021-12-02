ЦСКА снова перенёс заседание совета директоров

ЦСКА вновь принял решение перенести заседание совета директоров на более поздние даты, сообщает в своём телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов. По информации источника, теперь оно ориентировочно пройдёт в середине декабря.
Перенос связан с инцидентом с болельщиками, который произошёл после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Клуб взял паузу, чтобы уладить все вопросы, которые связаны со случившимся.
Напомним, недавно прошёл совет директоров московского ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба в ближайшие три сезона. Руководство команды не было удовлетворено докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком и плану действий в зимнее трансферное окно. Детальный план дальнейших действий футбольного клуба представлен не был.
- 2 декабря 2021
-
15:31
-
15:17
-
14:54
-
14:34
-
14:29
-
14:22
-
14:22
-
14:16
-
14:03
-
13:56
-
13:52
-
13:24
-
12:56
-
12:52
-
12:39
-
12:20
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:29
-
11:27
-
11:16
-
11:00
-
10:57
-
10:49
-
10:40
-
10:21
-
10:11
-
09:46
-
09:37
-
09:22
-
09:06
-
08:30
-
08:08
-
07:28