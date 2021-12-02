ЦСКА снова перенёс заседание совета директоров

ЦСКА вновь принял решение перенести заседание совета директоров на более поздние даты, сообщает в своём телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов. По информации источника, теперь оно ориентировочно пройдёт в середине декабря.

Перенос связан с инцидентом с болельщиками, который произошёл после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Клуб взял паузу, чтобы уладить все вопросы, которые связаны со случившимся.

Напомним, недавно прошёл совет директоров московского ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба в ближайшие три сезона. Руководство команды не было удовлетворено докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком и плану действий в зимнее трансферное окно. Детальный план дальнейших действий футбольного клуба представлен не был.