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ЦСКА снова перенёс заседание совета директоров

ЦСКА снова перенёс заседание совета директоров
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ЦСКА вновь принял решение перенести заседание совета директоров на более поздние даты, сообщает в своём телеграм-канале спортивный журналист Иван Карпов. По информации источника, теперь оно ориентировочно пройдёт в середине декабря.

Перенос связан с инцидентом с болельщиками, который произошёл после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2). Клуб взял паузу, чтобы уладить все вопросы, которые связаны со случившимся.

Напомним, недавно прошёл совет директоров московского ЦСКА, на котором были рассмотрены вопросы стратегического развития клуба в ближайшие три сезона. Руководство команды не было удовлетворено докладом менеджмента по организации управления спортивным блоком и плану действий в зимнее трансферное окно. Детальный план дальнейших действий футбольного клуба представлен не был.

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