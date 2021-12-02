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Кьеллини получил третью дозу вакцины от коронавируса

Кьеллини получил третью дозу вакцины от коронавируса
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сообщил, что вновь привился от коронавируса.

«Сегодня утром я получил третью дозу вакцины от коронавируса. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Давайте все внесем свой вклад, давайте сделаем прививки для себя и для защиты самых уязвимых людей», – написал Кьеллини в своём «твиттере».

Недавно в Германии власти приняли решение об ограничении посещаемости футбольных матчей. На сегодняшнем заседании правительства Германии было принято решение допускать на стадионы не более 15 тысяч зрителей либо не более 50% от общей вместимости стадиона. Матч 14-го тура Бундеслиги между «Боруссией» Дортмунд и «Баварией» смогут посетить не более 15 тысяч зрителей.

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