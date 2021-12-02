Председатель совета директоров «Уфы» рассказал о финансировании клуба

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос касательно финансирования клуба.

«Поверьте мне, буквально сегодня в очередной раз глава республики нашими проблемами занимался. Всё будет хорошо. Никаких долгов не будет. Никуда мы не вылетим, не беспокойтесь, пожалуйста. Деталями происходящего до подписания соглашения поделиться не могу, хотя очень хочу», — цитирует Мурзагулова «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, 29 ноября «Уфа» встретилась с московским «Спартаком». Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на «Центральном стадионе Уфы» и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Сейчас уфимцы занимают 13-е место в РПЛ.