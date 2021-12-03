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Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» с «Нальчиком»

Непомнящий рассказал о договорном матче «Томи» с «Нальчиком»
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорном матче с «Нальчиком» (1:1) в период его работы в томском клубе.

«По Томску скажу сразу — это самые приятные для меня воспоминания. Я много раз отказывался от предложений «Томи», но звёзды сошлись так, что я всё-таки оказался в Томске.

На первой встрече с руководством я сказал: «Давайте договоримся так: вы ко мне не обращаетесь ни с какими просьбами, а я никогда не говорю «нет». Они сказали: «Хорошо, договорились». До меня в том сезоне в клубе поработали три тренера. Сезон заканчивается, начинается новый. И вдруг выясняется, что нам задолжал «Нальчик». Юрий Красножан пришёл и говорит: «Мы не можем быть в долгу. Мы играем в гостях и будет ничья». Я говорю: «Как я игрокам буду говорить?» Он отвечает: «А им не надо ничего говорить, они и так всё знают».

«Матч в итоге закончился со счётом 1:1, хотя должно было быть 0:0. Только один из футболистов, воспитанник «Спартака», который был не в теме, потом выступил. Ему сказали: «Ну ты чё, Дима, совсем?» А он говорит: «Да я же не знал!» — сказал Непомнящий в эфире YouTube-канала «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

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